Поставки газа по "Северному потоку" приостановят на 10 дней

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Поставки газа по "Северному потоку" будут остановлены с 11 по 21 июля в связи с проведением планового техобслуживания.
Приостановку ранее анонсировали в пресс-службе Nord Stream AG. Отмечалось, что партнеры компании по транспортировке газа были заранее оповещены о графике проведения плановых работ, которые в том числе включают тестирование механических компонентов и систем автоматизации. Это необходимо для обеспечения эффективной, безопасной и надежной эксплуатации газопровода.
Ранее сообщалось, что германский концерн Siemens выступил за скорейшую доставку турбины для газопровода "Северный поток" из Канады к месту эксплуатации. Планы вернуть ФРГ отремонтированную турбину подтвердил и канадский министр природных ресурсов Джонатан Уилкинсон.
Решить вопрос с доставкой турбины призвал ранее министр экономики ФРГ Роберт Хабек. По его словам, Германии необходимы мощности газопровода для заполнения хранилищ. Он попросил канадское правительство не затягивать процесс и принять решение до начала запланированных российской стороной профилактических работ на трубопроводе.
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