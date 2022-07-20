Путин предупредил о возможном сокращении прокачки по "Северному потоку – 1"

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Если России не вернут турбину для "Северного потока – 1", то прокачка топлива по данному маршруту сократится с 60 миллионов кубометров до 30 миллионов кубометров в сутки, предупредил Владимир Путин.
"Если еще одна придет (турбина. – Прим. ред.) – ну хорошо, будет работать две. А если не придет, будет одна – это будет только 30 млн кубических метров в сутки", – приводит его слова ТАСС.
Он также обратил внимание, что в конце июля на ремонтные работы должна быть отправлена еще одна машина, которая вышла из строя. По словам президента, в Siemens это подтвердили.
Путин также сообщил, что "Газпром" пока не получил официальных документов, что турбина для "Северного потока – 1" скоро будет возвращена из Канады в Россию.
"И мы, конечно, должны их получить, потому что это наша собственность, это собственность "Газпрома". И "Газпром" должен получить не только металл, не только машину, но и документы на нее", – подчеркнул российский лидер.
Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что Канада 17 июля отправила на самолете турбину Siemens для "Северного потока" в Германию, в России она должна быть к 24 июля. Отмечалось, что машина доставляется в ФРГ самолетом, а не по воде, как планировалось изначально, что должно ускорить прибытие. В РФ турбину планируют доставить на пароме и по суше через Хельсинки.
До этого аналитик Игорь Юшков предупредил, что работу газопровода "Северный поток" могут остановить как раз к началу отопительного сезона в Европе. По словам специалиста, такое развитие событий вполне вероятно, если Канада откажется от системного ремонта газовых турбин. Юшков пояснил, что в таком случае газопроводу придется снижать пропускную способность, ведь следующую турбину тоже нужно ремонтировать, но сделать это смогут только в Канаде.
Канада отправила в Германию турбину Siemens для "Северного потока" – СМИ
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