Канада отправила в Германию турбину Siemens для "Северного потока" – СМИ

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Канада 17 июля отправила на самолете турбину Siemens для "Северного потока" в Германию, в России она должна быть к 24 июля, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на осведомленные источники.

В материале отмечается, что машина доставляется в Германию самолетом, а не по воде, как планировалось изначально, что должно ускорить прибытие. В Россию турбину доставят на пароме и по суше через Хельсинки.

Ранее решить вопрос с доставкой турбины призвал министр экономики ФРГ Роберт Хабек. По его словам, Германии необходимы мощности газопровода для заполнения хранилищ. Он попросил канадское правительство не затягивать процесс и принять решение до начала запланированных российской стороной профилактических работ на трубопроводе.

Позднее министр природных ресурсов Джонатан Уилкинсон заявил, что Канада вернет ФРГ отремонтированную турбину Siemens.

В Киеве осудили данное решение канадских властей. Глава оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон заявил, что исключение из санкций против России будет иметь негативные последствия. По его мнению, Канада просто поддалась давлению.

