"Газпром" вновь запросил у Siemens документы по возврату турбины для "Северного потока"

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"Газпром" вновь обратился к Siemens с просьбой предоставить документы по возврату турбины для "Северного потока". Об этом российская компания сообщила в своем телеграм-канале.

Отмечается, что "Газпром" уже неоднократно направлял обращение, однако документы так и не пришли.

"Действующие условия контракта не предусматривают дополнительных обязательств российской стороны для получения данного двигателя", – говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что турбина для "Северного потока" застряла в Германии якобы из-за отсутствия разрешения на ее обратную транспортировку со стороны России.

Позднее в Кремле опровергли причастность РФ к задержке возврата турбины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул безосновательность любых обвинений в адрес России по данному поводу.

До этого Владимир Путин заявил, что, если РФ не вернут турбину для "Северного потока", прокачка топлива по данному маршруту сократится с 60 до 30 миллионов кубометров в сутки.

Также российский лидер обратил внимание на то, что в конце июля на ремонтные работы должна быть отправлена еще одна машина, которая вышла из строя. По словам президента, в Siemens это подтвердили.