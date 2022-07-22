В Кремле опровергли причастность РФ к задержке возврата турбины "Северного потока"

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал абсурдом информацию о том, что Россия якобы не дает разрешение на ввоз турбины для газопровода "Северный поток".

"Это полная глупость, потому что компания Siemens прекрасно знает, где установлена эта турбина. То есть это просто абсурдное сообщение источников", – приводит его слова ТАСС.

Песков подчеркнул безосновательность любых обвинений в адрес России по данному поводу.

Ранее сообщалось, что турбина для "Северного потока" застряла в Германии якобы из-за отсутствия разрешения на ее обратную транспортировку со стороны России.

До этого Владимир Путин заявил, что, если России не вернут турбину для "Северного потока", прокачка топлива по данному маршруту сократится с 60 до 30 миллионов кубометров в сутки.

Также российский лидер обратил внимание на то, что в конце июля на ремонтные работы должна быть отправлена еще одна машина, которая вышла из строя. По словам президента, в Siemens это подтвердили.

До этого аналитик Игорь Юшков предупредил, что работу газопровода "Северный поток" могут остановить как раз к началу отопительного сезона в Европе. По словам специалиста, такое развитие событий вполне вероятно, если Канада откажется от системного ремонта газовых турбин. Юшков пояснил, что в таком случае газопроводу придется снижать пропускную способность, ведь следующую турбину тоже нужно ремонтировать, но сделать это смогут только в Канаде.

