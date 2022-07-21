В Кремле заявили о невозможности нарастить поставки по "Северному потоку"

Фото: ТАСС/DPA/Stefan Sauer
Объем поставок по "Северному потоку" нельзя нарастить из-за технологических проблем, сообщил РИА Новости представитель Кремля Дмитрий Песков.
Он призвал еще раз ознакомиться с заявлением, которое сделал Владимир Путин в Тегеране. По словам Пескова, глава РФ тогда в подробностях объяснил, в чем состоят трудности.
"Он абсолютно детально объяснил, сколько компрессорных станций, какие неполадки – неполадки, зафиксированные компанией Siemens – и в связи с чем происходит та ситуация, при которой невозможно на все 100% нарастить давление. Это технологические причины, связанные с невозможностью должного технологического обслуживания", – отметил Песков.
Пресс-секретарь главы РФ при этом выразил мнение, что все технологические проблемы с поставками газа РФ связаны с санкциями Запада.
"Любые технологические сложности, которые связаны с этим, они проистекают от тех ограничений, которые ввели сами европейские государства. Точнее не государства, а Европейский союз", – уточнил он.
По словам Пескова, именно из-за западных ограничительных мер нельзя, например, отремонтировать оборудование, в частности турбины.
Кроме того, он подчеркнул, что ни о каком давлении и шантаже с российской стороны в сфере газа говорить не нужно, так как "Газпром" выполняет все обязательства.
Представитель Кремля уточнил, что в последнее время наблюдается достаточно много упреков в сторону РФ. Так, например, по словам Пескова, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, а также другие представители Евросоюза говорят, что Россия использует инцидент с газом для шантажа.
"В своих заявлениях исчерпывающих, сделанных в Тегеране, а также на вчерашнем мероприятии по линии АСИ президент Путин весьма исчерпывающе пояснил, что ни о каком давлении, ни о каком шантаже говорить нельзя", – заявил Песков.
Он также прокомментировал положительное заявление американской стороны о важности "Северного потока".
"Нас уже ничего не удивляет из того, что заявляют в Вашингтоне. Мы перестали удивляться", – заключил Песков.
Российский газ снова начал поступать в Германию после проведения технических работ на трубопроводе "Северный поток" утром четверга, 21 июля.
С 11 июля подача топлива по данному газопроводу была приостановлена из-за планового техобслуживания, необходимого для обеспечения эффективной, безопасной и надежной эксплуатации газопровода. При этом партнеров Nord Stream AG по транспортировке газа заранее оповещали о графике проведения плановых работ.
Российский газ снова начал поступать в Германию
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: