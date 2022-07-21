В Кремле заявили о невозможности нарастить поставки по "Северному потоку"

Фото: ТАСС/DPA/Stefan Sauer

Объем поставок по "Северному потоку" нельзя нарастить из-за технологических проблем, сообщил РИА Новости представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он призвал еще раз ознакомиться с заявлением, которое сделал Владимир Путин в Тегеране. По словам Пескова, глава РФ тогда в подробностях объяснил, в чем состоят трудности.

"Он абсолютно детально объяснил, сколько компрессорных станций, какие неполадки – неполадки, зафиксированные компанией Siemens – и в связи с чем происходит та ситуация, при которой невозможно на все 100% нарастить давление. Это технологические причины, связанные с невозможностью должного технологического обслуживания", – отметил Песков.

Пресс-секретарь главы РФ при этом выразил мнение, что все технологические проблемы с поставками газа РФ связаны с санкциями Запада.

"Любые технологические сложности, которые связаны с этим, они проистекают от тех ограничений, которые ввели сами европейские государства. Точнее не государства, а Европейский союз", – уточнил он.

По словам Пескова, именно из-за западных ограничительных мер нельзя, например, отремонтировать оборудование, в частности турбины.

Кроме того, он подчеркнул, что ни о каком давлении и шантаже с российской стороны в сфере газа говорить не нужно, так как "Газпром" выполняет все обязательства.

Представитель Кремля уточнил, что в последнее время наблюдается достаточно много упреков в сторону РФ. Так, например, по словам Пескова, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, а также другие представители Евросоюза говорят, что Россия использует инцидент с газом для шантажа.

"В своих заявлениях исчерпывающих, сделанных в Тегеране, а также на вчерашнем мероприятии по линии АСИ президент Путин весьма исчерпывающе пояснил, что ни о каком давлении, ни о каком шантаже говорить нельзя", – заявил Песков.

Он также прокомментировал положительное заявление американской стороны о важности "Северного потока".

"Нас уже ничего не удивляет из того, что заявляют в Вашингтоне. Мы перестали удивляться", – заключил Песков.

Российский газ снова начал поступать в Германию после проведения технических работ на трубопроводе "Северный поток" утром четверга, 21 июля.

С 11 июля подача топлива по данному газопроводу была приостановлена из-за планового техобслуживания, необходимого для обеспечения эффективной, безопасной и надежной эксплуатации газопровода. При этом партнеров Nord Stream AG по транспортировке газа заранее оповещали о графике проведения плановых работ.

