Объем поставок газа по "Северному потоку" может достичь 40% от мощности газопровода

Фото: ТАСС/DPA/Stefan Sauer
Объем поставок газа по "Северному потоку" 21 июля может достичь 40% от мощности газопровода, сообщили глава германского Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер в своем Twitter.
По его словам, реальные объемы потока газа по "Северному потоку" превышают заявленные в день запуска трубопровода после техобслуживания.
"К сожалению, политическая неопределенность и сокращение на 60% с середины июня сохраняются", – отметил он.
Российский газ снова начал поступать в Германию после проведения технических работ на трубопроводе "Северный поток". С 11 по 21 июля подачу топлива по "Северному потоку" временно приостанавливали из-за планового техобслуживания, необходимого для обеспечения эффективной, безопасной и надежной эксплуатации газопровода.
Партнеров Nord Stream AG по транспортировке газа заранее оповестили о графике проведения плановых работ.
Депутат бундестага Евгений Шмидт заявил, что поставки российского газа позволят Германии избежать энергокризиса предстоящей зимой. Он подчеркнул, что благополучие ФРГ не в последнюю очередь основывается на поставках дешевых энергоресурсов из России, поэтому газопроводы "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2" необходимо запустить на полную мощность.
Накануне официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что США рассчитывают на возобновление работы "Северного потока". По его словам, это позволит Германии и другим европейским странам восполнить свои резервы, повысив энергетическую безопасность и устойчивость. При этом Прайс отметил, что такие меры возможно принять только на краткосрочную перспективу, пока Европа не снизит зависимость от российских энергоносителей.
Канада отправила в Германию турбину Siemens для "Северного потока" – СМИ
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: