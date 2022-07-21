Объем поставок газа по "Северному потоку" может достичь 40% от мощности газопровода

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Объем поставок газа по "Северному потоку" 21 июля может достичь 40% от мощности газопровода, сообщили глава германского Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер в своем Twitter.

По его словам, реальные объемы потока газа по "Северному потоку" превышают заявленные в день запуска трубопровода после техобслуживания.

"К сожалению, политическая неопределенность и сокращение на 60% с середины июня сохраняются", – отметил он.

Российский газ снова начал поступать в Германию после проведения технических работ на трубопроводе "Северный поток". С 11 по 21 июля подачу топлива по "Северному потоку" временно приостанавливали из-за планового техобслуживания, необходимого для обеспечения эффективной, безопасной и надежной эксплуатации газопровода.

Партнеров Nord Stream AG по транспортировке газа заранее оповестили о графике проведения плановых работ.

Депутат бундестага Евгений Шмидт заявил, что поставки российского газа позволят Германии избежать энергокризиса предстоящей зимой. Он подчеркнул, что благополучие ФРГ не в последнюю очередь основывается на поставках дешевых энергоресурсов из России, поэтому газопроводы "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2" необходимо запустить на полную мощность.

Накануне официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что США рассчитывают на возобновление работы "Северного потока". По его словам, это позволит Германии и другим европейским странам восполнить свои резервы, повысив энергетическую безопасность и устойчивость. При этом Прайс отметил, что такие меры возможно принять только на краткосрочную перспективу, пока Европа не снизит зависимость от российских энергоносителей.

