Газ снова начал поступать в ФРГ по "Северному потоку" после технических работ – СМИ

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Российский газ снова начал поступать в Германию после проведения технических работ на трубопроводе "Северный поток". Об этом со ссылкой на представителя компании Nord Stream AG сообщает агентство DPA.

С 11 по 21 июля подачу топлива по "Северному потоку" временно приостанавливали из-за планового техобслуживания, необходимого для обеспечения эффективной, безопасной и надежной эксплуатации газопровода.

Партнеров Nord Stream AG по транспортировке газа заранее оповестили о графике проведения плановых работ.

Ранее депутат бундестага Евгений Шмидт заявил, что поставки российского газа позволят Германии избежать энергокризиса предстоящей зимой. Он подчеркнул, что благополучие ФРГ не в последнюю очередь основывается на поставках дешевых энергоресурсов из России, поэтому газопроводы "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2" необходимо запустить на полную мощность.

Накануне официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что США рассчитывают на возобновление работы "Северного потока". По его словам, это позволит Германии и другим европейским странам восполнить свои резервы, повысив энергетическую безопасность и устойчивость. При этом Прайс отметил, что такие меры возможно принять только на краткосрочную перспективу, пока Европа не снизит зависимость от российских энергоносителей.

