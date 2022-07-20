В США заявили, что рассчитывают на возобновление работы "Северного потока"

Фото: ТАСС/Jens Büttner/dpa/picture-alliance
В США рассчитывают на возобновление работы газопровода "Северный поток". Об этом заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.
По его словам, возобновление поставок газа позволит Германии и другим европейским странам восполнить свои резервы, повысив энергетическую безопасность и устойчивость. Прайс отметил, что это станет возможно на краткосрочную перспективу, пока Европа не снизит зависимость от российских энергоносителей.
"Северный поток" был бы важным элементом этого... Мы приняли к сведению, расценивайте их как пожелаете, публичные заявления о том, что "Газпром" будет выполнять существующие контракты", – приводит слова Прайса РИА Новости.
Ранее Путин заявил, что если России не вернут турбину для "Северного потока – 1", то прокачка топлива по данному маршруту сократится с 60 миллионов кубометров до 30 миллионов кубометров в сутки. Он также обратил внимание, что в конце июля на ремонтные работы должна быть отправлена еще одна машина, которая вышла из строя. По словам президента, в Siemens это подтвердили.
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