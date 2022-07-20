Оператор Gascade заявил, что поставки по "Северному потоку" возобновятся на 40%

Фото: ТАСС/Jens Büttner/dpa/picture-alliance
Поставки российского газа по "Северному потоку" возобновятся 21 июля, в четверг, на 40% от максимума, заявил оператор Gascade.
"Мы предполагаем, что, согласно текущим заявкам, транспортировка газа по "Северному потоку" будет возобновлена на уровне предварительного технического обслуживания", – говорится в сообщении.
В материале Gascade также отмечается, что запуск газопровода может занять несколько часов.
Поставки газа из России по "Северному потоку" возобновятся согласно плану – 21 июля, после завершения планового технического обслуживания.
Ранее аналитик Игорь Юшков предупредил, что работу газопровода "Северный поток" могут остановить как раз к началу отопительного сезона в Европе.
Как отметил специалист, такое развитие событий вполне вероятно, если Канада откажется ремонтировать газовые турбины. Он объяснил, что Канада вернет одну турбину, однако неясно, продолжится ли системная работа или страна просто возвращает одну готовую турбину и больше не планирует связываться с Россией.
"Северному потоку" придется снижать пропускную способность, добавил Юшков, ведь следующую турбину тоже нужно ремонтировать, но сделать это смогут только в Канаде. Аналитик уверен, что газопровод сможет возобновить работу в обычном режиме, если страны договорятся и турбины можно будет отправлять на ремонт.
Решение Канады по задержке возврата турбины для "Северного потока" не связано с политикой
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