Поставки российского газа по "Северному потоку" возобновят согласно плану – СМИ

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Поставки газа из России по "Северному потоку" возобновятся согласно плану – 21 июля, пишет Reuters.

"Поставки российского газа по газопроводу "Северный поток" возобновятся вовремя, в четверг, после завершения планового технического обслуживания", – говорится в материале.

Ранее аналитик Игорь Юшков предупредил, что работу газопровода "Северный поток" могут остановить как раз к началу отопительного сезона в Европе.

Как отметил специалист, такое развитие событий вполне вероятно, если Канада откажется ремонтировать газовые турбины. Он объяснил, что Канада вернет одну турбину, однако неясно, продолжится ли системная работа или страна просто возвращает одну готовую турбину и больше не планирует связываться с Россией.

"Северному потоку" придется снижать пропускную способность, добавил Юшков, ведь следующую турбину тоже нужно ремонтировать, но сделать это смогут только в Канаде. Аналитик уверен, что газопровод сможет возобновить работу в обычном режиме, если страны договорятся и турбины можно будет отправлять на ремонт.