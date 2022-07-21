В Австрии сообщили, что "Газпром" подтвердил поставку 50% заказанного газа

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Австрийская нефтегазовая компания OMV сообщила, что "Газпром" обещал поставить в страну примерно 50% заказанного на четверг газа. Об этом сообщает РИА Новости.

"Реальный поток газа будет понятен только в течение этих газовых суток, которые начались в 06:00, однако "Газпром" подтвердил около 50% нашего заказа на эти газовые сутки. Это соответствует уровню до обслуживания газопровода "Северный поток", – рассказал представитель компании.

На период техобслуживания газопровода австрийская OMV получала подтверждение только на 30% от заказанного объема голубого топлива.

Ранее глава германского Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер сообщил, что на 21 июля объем поставок газа по "Северному потоку" может достичь 40% от мощности газопровода. Он также отметил, что сокращение поставок и политическая неопределенность сохраняются.

Российский газ снова начал поступать в Германию после проведения технических работ на трубопроводе "Северный поток" утром четверга, 21 июля. С 11 по 21 июля подачу топлива по данному газопроводу приостанавливали.