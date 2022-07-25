"Газпром" обновил рекорд по поставкам газа по "Силе Сибири" в Китай

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
Новый суточный рекорд по поставкам российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" достигнут 24 июля, сообщает "Газпром" в своем телеграм-канале.
"Отметим, что в июле поставки регулярно идут сверх суточных контрактных количеств", – говорится в публикации.
Поставки осуществляются в рамках долгосрочного контракта между "Газпромом" и китайской компанией CNPC.
В декабре прошлого года стало известно о планах "Газпрома" увеличить суточный экспорт газа в Китай. Решение было принято в ходе заседания Совместного координационного комитета под руководством зампреда правления "Газпрома" Виталия Маркелова и вице-президента CNPC Хуан Юнчжана.
Стороны отметили надежность поставок природного газа по газопроводу "Сила Сибири". В частности, в ноябре – декабре объем суточного экспорта в КНР был существенно увеличен относительно ранее утвержденного графика на 2021 год.
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