"Газпром" обновил рекорд по поставкам газа по "Силе Сибири" в Китай

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Новый суточный рекорд по поставкам российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" достигнут 24 июля, сообщает "Газпром" в своем телеграм-канале.

"Отметим, что в июле поставки регулярно идут сверх суточных контрактных количеств", – говорится в публикации.

Поставки осуществляются в рамках долгосрочного контракта между "Газпромом" и китайской компанией CNPC.

В декабре прошлого года стало известно о планах "Газпрома" увеличить суточный экспорт газа в Китай. Решение было принято в ходе заседания Совместного координационного комитета под руководством зампреда правления "Газпрома" Виталия Маркелова и вице-президента CNPC Хуан Юнчжана.

Стороны отметили надежность поставок природного газа по газопроводу "Сила Сибири". В частности, в ноябре – декабре объем суточного экспорта в КНР был существенно увеличен относительно ранее утвержденного графика на 2021 год.