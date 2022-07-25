Песков ответил на заявление Шольца, назвавшего РФ ненадежным поставщиком газа

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

В Кремле отреагировали на заявление канцлера Германии Олафа Шольца о том, что РФ является ненадежным поставщиком газа. Об этом пишет ТАСС.

"Эти заявления абсолютно контрастируют с реальностью и с историей поставок. Даже в самые сложные моменты российская сторона продолжала выполнять взятые на себя обязательства", – прокомментировал ситуацию пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, снижение объемов поставок связано с незаконными ограничениями, которые ввели европейские страны.

Песков добавил, что прокачка газа по "Северному потоку" после установки возвращенной с ремонта турбины пойдет в том объеме, в котором это возможно технологически.

Он еще раз сделал акцент на том, что российская сторона не заинтересована в прекращении поставок газа в страны Европы. Де-факто Москва во многом гарантирует энергобезопасность, резюмировал представитель Кремля.

Ранее Шольц заявил, что считает Россию ненадежным поставщиком газа. По его словам, существующих магистралей достаточно для того, чтобы РФ поставляла контрактные объемы газа. Он отметил, что прокачку можно осуществлять по трубопроводу через Украину, "Ямал" или "Северный поток".

В свою очередь, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны Европы заранее подготовиться к тому, что РФ может полностью прекратить поставлять газ. По мнению политика, "Газпром" якобы намеренно держит заполняемость своих хранилищ на низком уровне. Глава ЕК напомнила, что приоритетной задачей является достижение полной независимости от импорта российского газа не позднее 2027 года.

До этого издание Politico сообщило об опасениях президента Украины Владимира Зеленского относительно того, что с наступлением холодов Россия может использовать тактику "генерала Мороза". В публикации утверждалось, что холодная зима может вынудить Европу пойти на уступки Москве в вопросах поставок оружия Киеву и санкций, чтобы взамен получить стабильные поставки газа для обогрева домохозяйств и функционирования экономики.