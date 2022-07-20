Власти Испании не поддержали инициативу ЕК по сокращению потребления газа на 15%

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Правительство Испании не поддерживает предложение Еврокомиссии по сокращению потребления газа на 15%, заявила вице-премьер, министр экологического перехода и демографического вызова королевства Тереса Рибера.

"В отличие от других стран, мы, испанцы, не жили не по средствам с энергетической точки зрения. Мы защищаем европейские ценности, но мы не можем идти на несоразмерные жертвы, предварительного мнения о которых нас даже не спросили", – приводит ее слова издание El País.

Рибера добавила, что испанские семьи не пострадают из-за отключения газа или электричества в своих домах. Она отметила, что Испания будет солидарна с остальной Европой, однако эта солидарность будет гораздо полезнее, если королевство сможет использовать свою инфраструктуру для предоставления газа остальным европейцам, но не за счет домохозяйств и промышленных потребителей.

"Да, мы должны делать ставку на экономию и эффективность, но я считаю, что мы должны выяснить, как одни виды потребления могут быть заменены другими. И мы не рассматриваем гипотезу введения нормирования или ограничений для любого типа потребителей", – пояснила она.

20 июля Еврокомиссия опубликовала документ, в котором говорится, что страны ЕС должны предоставить к концу сентября план добровольного сокращения потребления газа на 15% до 31 марта 2023 года. В этот же день еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что Евросоюз решил готовиться впервые провести зиму без российского газа.

