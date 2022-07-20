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Политика

17:58

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Политолог рассказал, повлияет ли зима на конфликт на Украине

"Генерал Мороз" идет: как зима может перевернуть ситуацию на Украине
политикаэкономика

Владимир Зеленский боится российской тактики "генерала Мороза", убеждено американское издание Politico. Президент Украины опасается, что с наступлением холодов Европа перестанет поддерживать его страну. Разбираемся, как энергетический кризис может перевернуть ситуацию на Украине и значит ли это, что конфликт закончится с наступлением холодов.

Фото: depositphotos/palinchak

Греться или воевать?

Будущая зима спровоцирует Европу на уступки России в ситуации с поставками оружия Украине и санкциями, считает обозреватель Politico Джейми Денттмер. Странам континента придется сделать это ради того, чтобы стабильно получать газ из РФ для обогрева домов и работы экономики.

Такое развитие событий идет вразрез с политикой Зеленского. Украинский лидер требует от Евросоюза вводить еще больше санкций и отказываться от российских энергоресурсов, отметил Деттмер. По его мнению, политика Зеленского в конечном счете способна подорвать единство внутри Европы.

Многие страны из-за антироссийских санкций уже столкнулись с проблемами при подготовке к зиме. Аналитики Rystad Energy считают, что из-за аномальной жары Европу ждет энергетический "шторм" даже раньше, чем планировалось. Высокая температура помешает ЕС восстановить запасы газа, а уровень хранилищ все еще находится ниже нормы. Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что Европа готовится впервые встретить зиму без голубого топлива из России.

Проблемы возникают не только с газом. В Финляндии этой зимой прогнозируется нехватка электроэнергии. Все из-за отказа страны от российских энергоносителей. О нехватке угля 17 июля рассказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Ранее власти запретили экспорт этого энергоносителя из России (на РФ приходилось 65% зарубежных поставок угля в Польшу).

По мнению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, антироссийскими санкциями европейская экономика выстрелила себе в легкие и поэтому задыхается. "Будут страны, где не будет газа, и будут страны, где цена будет очень высокой. Венгрия относится к последним, вопрос в том, насколько хорошо мы сможем удерживать цены на терпимом уровне", – заявил Орбан.

Кризис в Европе во время визита в Иран прокомментировал Владимир Путин. Он подчеркнул, что Евросоюз пренебрег традиционными видами энергии в пользу альтернативных источников. Это и стало их ошибкой, считает глава государства.

Они большие специалисты в области нетрадиционных отношений, вот и в области энергетики тоже решили сделать ставку на нетрадиционные виды энергии: солнце, ветряная энергия. Зима оказалась длинной, ветра не было. Вот тебе и все.
Владимир Путин
президент РФ

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что отмена антироссийских санкций привела бы к снижению мировых цен на энергоресурсы. Как долго их стоимость будет высокой, зависит от динамики мировой экономики и длительности введенных против РФ ограничений, сказал он.

На людей плевать?

Фото: depositphotos/Zoooom

Материалы наподобие статьи в Politico нужны для напоминания о конфликте на Украине, от которого многие страны уже устали, считает заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. Кроме того, такими текстами западная пресса говорит обществу, что договариваться с Россией ни о чем нельзя.

Если посмотреть на публичные высказывания наших европейских партнеров, для них выбор между тем, чтобы погубить экономику и пойти на какие-то соглашения с Россией, однозначно будет идти в пользу первого.
Александр Фролов
заместитель гендиректора Института национальной энергетики

"Они могут погубить экономику, но объяснить окружающим, что сделали это из глубоких гуманистических соображений. А вовсе не потому, что не способны справиться с энергетическим кризисом, который возник не из-за России, а длится уже больше года", – сказал Фролов в беседе с Москвой 24.

Западные политики сами отказались от ресурсов из РФ, наша страна не говорила о планах прервать поставки, подчеркнул специалист. Если бы зарубежные элиты признали ошибки в вопросе энергетики, это означало бы для них капитуляцию. Поэтому западным политикам проще разрушить собственную экономику и погубить население, чем лишиться собственной карьеры, рассуждает Фролов.

"Мог ли Евросоюз решить проблему с доступом к газу хотя бы на время, запустив "Северный поток – 2"? Да, ее можно было бы частично парировать. Но почему же они этого не сделали? Потому что "Северный поток – 2", по их мнению, – это символ войны, которую Россия развернула против Европы. А что тогда значит запустить его сейчас? Шантаж России возымел действие. Что сделают с тем человеком или группой лиц, которая это разрешение даст? Их политическое будущее будет под большим вопросом", – объяснил специалист.

По мнению Фролова, энергетический кризис в Европе в конечном счете наступил бы и без конфликта России и Запада. Непростая ситуация сложилась уже давно, но никто из зарубежных политиков не смог ее решить. Однако без антироссийских санкций Европа столкнулась бы с менее острыми проблемами, чем те, которые можно видеть сейчас, подытожил эксперт.

Зима рассудит

Фото: depositphotos/palinchak

Беспокойство Зеленского о прекращении военной помощи характеризует его как марионетку в руках зарубежных элит, заявил в беседе с Москвой 24 заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин. Из-за своей несамостоятельности президент Украины пытается переложить ответственность за ситуацию на тех, кто им командует. Обвинения в наступившем кризисе в адрес России даже за рубежом уже вызывают улыбку и насмешки, говорит политолог.

Страны Запада, в свою очередь, ищут возможности перенести решение конфликта в политико-дипломатическую плоскость. "Почему встал вопрос о зиме именно сейчас? Оказалось, расход электроэнергии во время зноя летом не меньше, а где-то и больше, чем во время холодов. Избиратели начинают волноваться. В Эстонии меняется власть, в Болгарии. Во Франции почувствовали, что избиратель не хочет поддерживать тех, кто выступает за конфликт. Политиканы, которые якобы были с Вашингтоном в трансатлантическом единстве, начали переживать за свои места", – сказал Кошкин.

Энергетический кризис на Западе может положить конец активной помощи Украине и стимулировать поиск решения проблем с Россией, указал политолог. Он напомнил и о ноябрьских выборах в Конгресс США, на которых Демократическая партия с большой долей вероятности уступит республиканцам. Такой расклад грозит действующему американскому лидеру, представителю демократов Джо Байдену импичментом, говорит Кошкин.

"Тогда вообще Америке будет не до Европы. А Европа начнет быстренько решать свои вопросы, ища пути, как же выстроить отношения с Россией", – прогнозирует эксперт.

К зиме произойдет трансформация ситуации. Может быть, даже кардинальная, надеемся на это с оптимизмом. То есть изменение их позиции, что-то произойдет с Зеленским и его властью. Но в лучшем случае они будут пытаться заморозить конфликт.
Андрей Кошкин
заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова

В любом случае определенные изменения вокруг украинского конфликта со стороны Запада точно произойдут, считает Кошкин. Ситуация близка к эмоциональному пику. Причем в напряжении теперь уже находятся европейские политики, чьи санкции начинают работать против них. Избиратели заставят их задуматься над нормализацией ситуации, иначе элиты рискуют лишиться своих постов, резюмировал политолог.

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