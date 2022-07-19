Европе предрекли энергетический хаос из-за аномальной жары

Фото: depositphotos/Hackman

Из-за аномальной жары Европа может столкнуться с энергетическим "штормом" раньше, чем это предполагалось, сообщает Bloomberg со ссылкой на аналитиков Rystad Energy.

Эксперты считают, что энергетический "шторм" принесет в регион хаос, поскольку повышение температуры помешает ЕС восстановить запасы газа в преддверии зимы, а уровень хранилищ на континенте остается ниже нормы.

Специалисты пояснили, что несмотря на рост производства солнечной энергии, увеличивается спрос на охлаждение, а это может привести к росту мировых цен на сжиженный природный газ. В материале также указывается, что в начале этой недели температура в некоторых частях Франции и Великобритании может подняться до рекордных уровней.

Ранее издание The Daily Mail со ссылкой на прогнозы консалтинговой компании Cornwall Insight сообщало, что в январе следующего года счета за электроэнергию для британских домохозяйств могут вырасти до более чем трех тысяч фунтов стерлингов за год.

По мнению аналитиков, такое развитие событий может ввергнуть в нищету миллионы британцев, поэтому им потребуется гораздо больше помощи от государства зимой, которая, по словам экспертов, станет катастрофической.

