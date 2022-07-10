Британцам предрекли тяжелую зиму и миллионы нищих из-за роста цен

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В январе следующего года счета за электроэнергию для британских домохозяйств могут вырасти до более чем трех тысяч фунтов стерлингов за год, сообщает издание The Daily Mail со ссылкой на прогнозы консалтинговой компании Cornwall Insight.

По мнению аналитиков, такое развитие событий может ввергнуть в нищету миллионы британцев, поэтому им потребуется гораздо больше помощи от государства зимой, которая, по словам экспертов, станет катастрофической.

Аналитики называют такие прогнозы мрачными и предупреждают, что дальнейший рост цен на электроэнергию окажет дополнительное давление на домохозяйства, которые и так уже столкнулись с удорожанием топлива и продуктов в условиях кризиса.

Ранее сообщалось, что все бассейны в Великобритании рискуют закрыться из-за долгов и энергокризиса. Многие операторы отрасли сообщили, что планируют ограничить объем предоставляемых услуг, сократить персонал и снизить температуру воды в бассейнах. В то же время они считают, что все эти меры не позволят изменить ситуацию к лучшему.

До этого экс-руководитель второй по величине торговой сети в Великобритании Sainsbury's Джастин Кинг заявил, что в Соединенном Королевстве заканчивается "золотой век" дешевой еды. По его словам, британские домохозяйства должны быть готовы к тому, что в долгосрочной перспективе счета за продукты станут более высокими.

