Британцы пожаловались на высокие цены на бензин

В Британии выросли цены на топливо, а в городах бастуют таксисты. Власти страны пока ищут выход.

Они также рекомендовали гражданам меньше мыться, меньше есть и больше ходить пешком. О новых западных реалиях – в эфире телеканала Москва 24.