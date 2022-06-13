Путин освободил Поклонскую от должности замглавы Россотрудничества

Фото: ТАСС/Пресс-служба Госдумы РФ

Владимир Путин освободил Наталью Поклонскую от должности заместителя руководителя Россотрудничества, которую она занимала с февраля текущего года. Соответствующий указ президента РФ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Комментируя отставку, сама Поклонская в своем телеграм-канале пояснила, что это связано с ее переходом на новую должность. Она не уточнила, чем займется теперь, однако поблагодарила главу государства за поддержку и доверие.

В конце апреля Наталья Поклонская заявила, что буква Z в контексте спецоперации РФ символизирует трагедию и горе как для России, так и для Украины, поскольку погибшие есть у обеих сторон.

После этого в крымском парламенте предложили лишить ее всех званий и наград. А глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что касательно высказывания Поклонской будут сделаны необходимые выводы.

