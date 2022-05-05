Поклонская назвала запугиванием журналистов задержание блогера Шария в Испании

Фото: ТАСС/пресс-служба Госдумы РФ

Заместитель главы Россотрудничества Наталья Поклонская заявила, что задержание украинского блогера Анатолия Шария в Испании направлено на запугивание журналистов.

"Данное решение является абсолютно противозаконным и политически мотивированным, направленным на запугивание всех, кто еще способен иметь свое мнение, которое отличается от официальных версий", – написала она в своем телеграм-канале.

По ее словам, Шарий является журналистом и в силу свободы слова не может преследоваться за свои высказывания. Поклонская выразила уверенность, что в любой стране власти должны предоставить журналисту политическое убежище от преследования, а не заключать его под стражу по политически мотивированному уголовному делу.

Ранее стало известно, что Шария задержали по подозрению в государственной измене. Он был задержан правоохранителями Испании при сотрудничестве со спецслужбами Украины 4 мая.

Шарий является основателем "Партии Шария". Ее деятельность была остановлена по решению

Совета национальной безопасности и обороны после начала спецоперации России на Украине.