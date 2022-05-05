Фото: youtube/Анатолий Шарий

Украинского блогера Анатолия Шария задержали в Испании по подозрению в государственной измене. Об этом сообщила Служба безопасности Украины в телеграм-канале.

Он был задержан правоохранителями Испании при сотрудничестве со спецслужбами Украины 4 мая.

Шарий является основателем "Партии Шария". Ее деятельность была остановлена по решению

Совета национальной безопасности и обороны после начала спецоперации России на Украине.

Ранее уголовное дело о госизмене возбудили против депутата Рады от фракции "Оппозиционная платформа – за жизнь" Ильи Кивы после его видеообращения к Владимиру Путину. Он поздравил российского президента с днем рождения, назвав его сильным лидером и пожелав ему здоровья.

Уголовное дело завели по просьбе Виталия Кличко. Он направил письмо с соответствующей просьбой на имя руководителей СБУ, Госбюро расследований и офиса генпрокурора Украины с подписью председателя исполкома партии Артура Палатного.

