Порошенко предложил проанализировать действия Зеленского на предмет госизмены

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Экс-президент Украины Петр Порошенко считает, что необходимо проверить действия нынешнего лидера страны Владимира Зеленского на предмет госизмены. Об этом сообщает RT.

"Кто является государственным изменником? Тот, кто в 2014 году совместно с Вооруженными силами Украины освободил две трети оккупированного Донбасса? Или тот, кто отдал врагу нашу землю путем подписания документа о разведении?" – сказал Порошенко.

В понедельник, 20 декабря, бывший секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов сообщил, что Порошенко подозревают в государственной измене по делу о поставках угля из Донбасса.

До этого Государственное бюро расследований Украины предприняло попытку вручить ему повестку, однако политик проигнорировал требование правоохранителей.

18 декабря экс-президент Украины покинул страну. Как сообщила партия "Европейская солидарность", Порошенко совершит дипломатическое турне, в ходе которого посетит Турцию.