Порошенко покинул Украину на фоне обвинений по делу о закупке угля из Донбасса

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Фото: ZUMA Wire/ТАСС/Serg Glovny
Экс-президент Украины Петр Порошенко покинул страну. Об этом заявили в партии Европейская солидарность в официальном аккаунте в Facebook.
Как рассказали в пресс-службе, Порошенко отправился в дипломатическое турне. Во время поездки экс-глава государства посетит Турцию.
"В частности, в честь годовщины получения Томоса об автокефалии Православной церкви Украины по приглашению вселенского патриарха Варфоломея пятый президент Петр Порошенко посетит резиденцию вселенского патриарха в Стамбуле", – рассказали в партии.
Кроме того, 20 и 21 декабря Порошенко поучаствует в международной конференции по теме "Россия – Украина – НАТО: эскалация напряженности на восточном фланге", которая пройдет в Польше.
"Также запланированы двусторонние встречи Петра Порошенко с представителями парламентских и политологических кругов в рамках консолидации усилий для помощи Украине в противодействии вызовам мира и безопасности", – утверждается в заявлении.
Ранее Государственное бюро расследований Украины предприняло попытку вручить повестку Порошенко по делу о закупке угля из Донбасса. При этом экс-президент проигнорировал требование правоохранителей.
До этого Порошенко прокомментировал указ Владимира Путина об оказании гуманитарной поддержки районам Донецкой и Луганской областей. Он выразил мнение, что документ фиксирует новые границы российской агрессии.
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