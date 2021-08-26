Адвокат Порошенко уверен, что нападение на него организовала власть

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Фото: twitter.com/stranaua
Нападение на бывшего президента Украины Петра Порошенко во время празднования Дня независимости, 24 августа, было организовано действующими украинскими властями, заявил адвокат политика Игорь Головань. Об этом сообщается на сайте возглавляемой Порошенко партии "Европейская солидарность".
"Действовал этот нападающий не один, с ним было минимум три человека, тесно координировались <...>. Действовали они под руководством и с помощью власти", – сказал Головань.
По словам адвоката, напавшего на Порошенко человека отпустили практически сразу после задержания.
"Его сначала спрятали в полиции. Ему не предъявлено подозрение (обвинение), не сделано практически ничего", – заявил Головань.
Он отметил, что ранее полиция фактически саботировала расследование дел о незаконной слежке за экс-президентом и нападении, которое было совершено два года назад.
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, в свою очередь, категорически отверг причастность действующих властей к инциденту. По его словам, действия нападавшего были обычным бытовым хулиганством.
24 августа в Киеве неизвестный облил зеленкой бывшего президента Украины Петра Порошенко. Известно, что перед инцидентом Порошенко принял участие в Марше защитников Украины, устроенном в Киеве участниками военной операции в Донбассе в честь Дня независимости страны.
За помощью медиков Порошенко не обращался. Позднее он обвинил в причастности к нападению нынешнего президента Украины Владимира Зеленского.
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