Полиция задержала человека, облившего зеленкой Порошенко

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В Киеве задержали человека, облившего зеленкой экс-президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщает интернет-издание "Украинская правда" со ссылкой на пресс-секретаря председателя Нацполиции Марьяну Реву.

Известно, что перед инцидентом Порошенко принял участие в Марше защитников Украины, устроенном в Киеве участниками военной операции в Донбассе в честь Дня независимости страны.

В настоящее время экс-президент находится в отделении полиции. Правоохранители выясняют обстоятельства и детали произошедшего. За помощью медиков Порошенко не обращался.

Ранее Порошенко назвал украинцев отдельной политической нацией. Политик отметил, что украинцы не имеют проблем с определением собственной идентичности. Также Порошенко подчеркнул, что его народ имеет особый исторический опыт, политическую культуру, язык и чувство причастности к европейской цивилизации.