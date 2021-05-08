Порошенко обратился к украинцам перед Днем Победы

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Экс-президент Украины Петр Порошенко обратился к украинцам в преддверии Дня Победы, затронув коммунистическое прошлое, Россию и Владимира Путина.

В тексте, опубликованном на странице политика в Facebook, говорится о "преступлениях" советской власти и российской "агрессии", организованной Путиным.

Также Порошенко отметил, что власти Украины имеют стремление к "европейской традиции" сохранения памяти о победе во Второй мировой войне. В заключение бывший украинский лидер позволил себе грубо высказаться о президенте России.

Ранее Владимир Путин направил поздравления с Днем Победы лидерам стран СНГ и народам Грузии и Украины. В частности, он направил поздравительные послания лидерам и гражданам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также народам Грузии и Украины.