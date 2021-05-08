Путин поздравил с Днем Победы лидеров стран СНГ и народы Грузии и Украины

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Владимир Путин направил поздравления с Днем Победы лидерам стран СНГ и народам Грузии и Украины. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В частности, он направил поздравительные послания лидерам и гражданам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также народам Грузии и Украины

Российский лидер призвал решительно противостоять любым попыткам исказить и фальсифицировать историю.

"Сегодня наш моральный долг – бережно хранить и передавать подрастающим поколениям память о событиях тех суровых лет. Мы должны вместе решительно противостоять любым попыткам исказить и фальсифицировать историю, пересмотреть итоги Великой Отечественной войны, оправдать чудовищные злодеяния, совершенные нацистами и их приспешниками", – заявил президент.

Ранее Владимир Путин поздравил с наступающим Днем Победы ветеранов Великой Отечественной войны. Он отметил, что 9 Мая является главным праздником в стране.