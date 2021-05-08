Венедиктов назвал число ветеранов-фронтовиков ВОВ в Москве

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
В Москве осталось в живых 4 095 ветеранов-фронтовиков Великой Отечественной войны, сообщил главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов.
Он уточнил, что это данные по состоянию на 7 апреля. "Если брать вместе с тружениками тыла, то 37 351 человек", – написал журналист в своем Telegram.
Всего в столице проживает 83,2 тысячи ветеранов, в том числе тружеников тыла. Годом ранее их было 110,3 тысячи.
В Москве все желающие могут принять участие в акции "Поздравь ветерана". Для этого необходимо подписать открытки с поздравлениями и опустить их в специальные ящики, которые располагаются на восьми площадках города. Волонтеры доставят пожелания адресатам в преддверии праздника.
Акция "Цветы Победы" состоится в Москве 8 мая. Мероприятие начнется в 10:00 и будет посвящено 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Ветераны ВОВ в мае смогут бесплатно слетать "Аэрофлотом" и воспользоваться Аэроэкспрессом
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