Москвичей пригласили принять участие в акции "Поздравь ветерана"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве все желающие могут принять участие в акции "Поздравь ветерана". Для этого необходимо подписать открытки с поздравлениями и опустить их в специальные ящики, которые располагаются на восьми площадках города. Волонтеры доставят пожелания адресатам в преддверии праздника, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Только за первый день акции горожане подписали более тысячи открыток для фронтовиков и героев тыла. Акция продлится до 6 мая. Отправить открытки можно ежедневно с 15:00 до 18:00.

Пожелания принимают на Театральной площади рядом с Большим театром, в Парке Горького на Ленинской площади за главным входом, в парке "Музеон" рядом с сухим фонтаном, в парке "Зарядье" рядом с главным входом, на Манежной площади рядом с фонтаном "Часы мира", на Пушкинской площади рядом с памятником А. С. Пушкину, в Камергерском переулке у памятника К. С. Станиславскому и В. И. Немировичу-Данченко, в саду "Эрмитаж" возле центрального входа.

Всего в проведении акции помогают порядка 150 волонтеров.

Ранее сообщалось, что акция "Цветы Победы" состоится в Москве 8 мая. Мероприятие начнется в 10:00 и будет посвящено 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

