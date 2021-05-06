Белый дом поддержал вступление Украины в НАТО

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Двери НАТО должны оставаться открытыми для новых членов, заявила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя возможность присоединения Украины к альянсу.

"Администрация Байдена привержена тому принципу, чтобы двери НАТО оставались открытыми для желающих, когда те выполнят обязательства для вступления и внесут вклад в усиление евроатлантической безопасности", – приводит слова Жан-Пьер РИА Новости.

Она подтвердила, что Соединенные Штаты поддерживают стремление Украины стать частью альянса.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что на саммите НАТО обсудят присоединение Украины к альянсу. Саммит пройдет в середине июня в Брюсселе.