Президент Польши заявил, что на саммите НАТО обсудят вступление Украины

Фото: ТАСС/EPA/Andrzej Lange
На саммите НАТО, который пройдет в июне, обсудят дорожную карту для вступления Украины в альянс. Об этом сообщил глава Польши Анджей Дуда на совместном брифинге с украинским коллегой Владимиром Зеленским, передает РИА Новости.
Уточняется, что в понедельник, 3 мая, в стране отмечают 230-летие первой конституции Польши. На празднование в Варшаву приехали президенты Украины, Литвы, Латвии и Эстонии.
По словам Дуды, через неделю в Бухаресте на саммите Бухарестской девятки (Румыния, Болгария, Чехия, Венгрия, Словакия, Польша, Эстония, Латвия и Литва) участники обсудят проблемы безопасности. Кроме того, они коснутся также "очень-очень важных тем" Украины и Белоруссии.
"Во-вторых, мы говорили о приближающемся саммите всего Североатлантического союза, который через полтора месяца, в середине июня, состоится в Брюсселе, где эта тема с полной уверенностью тоже будет обсуждаться", – уточнил Дуда.
Он добавил, что на саммите НАТО коснутся "вопроса безопасности Украины как таковой, а в связи с тем – безопасности всей Центральной Европы". Помимо этого, участники укажут Киеву путь, нужный для членства в Североатлантическом альянсе, а также обсудят дорожную карту для этого.
Ранее сообщалось, что НАТО приняла к сведению заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу о завершении проверки боеготовности вооруженных сил (ВС). Уточняется, что НАТО "продолжит пристально отслеживать" действия российских войск у границы с Украиной.
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