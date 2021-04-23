Часть улиц Москвы перекроют из-за подготовки к параду Победы

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

В мире

03:29

В НАТО ответили на заявление Шойгу о завершении маневров

за рубежом безопасность

Фото: AP/Olivier Matthys

НАТО приняла к сведению заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу о завершении проверки боеготовности вооруженных сил (ВС).

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Североатлантического альянса, там считает важными любые действия, направленные на деэскалацию ситуации. Собеседник агентства подчеркнул, что НАТО "продолжит пристально отслеживать" действия российских войск у границы с Украиной.

Он также отметил, что в альянсе посчитали "стягивание сил к украинской границе неоправданным". При этом НАТО призывала Россию "выполнять свои международные обязательства и вывести все свои войска с территории Украины".

В организации не уточнили, где именно на территории Украины, по их мнению, находятся российские военные. Глава Минобороны Сергей Шойгу ранее объявил о завершении проверочных мероприятия в Южном и Западном военных округах, посчитав цели достигнутыми.

В то же время Минобороны анонсировало межвидовые учения в районе Крыма с привлечением боевых кораблей и судов Черноморского флота и Каспийской флотилии, а также подразделений ВДВ, ВВС и ПВО.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать