В НАТО ответили на заявление Шойгу о завершении маневров

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НАТО приняла к сведению заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу о завершении проверки боеготовности вооруженных сил (ВС).

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Североатлантического альянса, там считает важными любые действия, направленные на деэскалацию ситуации. Собеседник агентства подчеркнул, что НАТО "продолжит пристально отслеживать" действия российских войск у границы с Украиной.

Он также отметил, что в альянсе посчитали "стягивание сил к украинской границе неоправданным". При этом НАТО призывала Россию "выполнять свои международные обязательства и вывести все свои войска с территории Украины".

В организации не уточнили, где именно на территории Украины, по их мнению, находятся российские военные. Глава Минобороны Сергей Шойгу ранее объявил о завершении проверочных мероприятия в Южном и Западном военных округах, посчитав цели достигнутыми.

В то же время Минобороны анонсировало межвидовые учения в районе Крыма с привлечением боевых кораблей и судов Черноморского флота и Каспийской флотилии, а также подразделений ВДВ, ВВС и ПВО.