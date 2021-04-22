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Безопасность

15:17

Шойгу завершает внезапную проверку в Южном и Западном военных округах

безопасность

Фото: facebook.com/mod.mil.rus

Глава Минобороны Сергей Шойгу принял решение завершить проверку в Южном и Западном военных округах, сообщает ТАСС.

"Считаю, что цели внезапной проверки достигнуты полностью. Войска продемонстрировали способность обеспечить надежную оборону страны", – сказал Шойгу на совещании об итогах действий войск ЮВО и ВДВ в ходе внезапных проверок.

Министр обороны РФ поручил Генштабу, командующим войсками военных округов и воздушно-десантных войск спланировать и приступить с 23 апреля к возвращению войск в пункты постоянной дислокации, а также подготовить итоги внезапной проверки.

Кроме того, Шойгу поручил до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в ходе учений на юге страны.

Ранее Минобороны анонсировало межвидовые учения с привлечением боевых кораблей и судов Черноморского флота и Каспийской флотилии в районе Крыма. Говорилось, что будет отрабатываться десантирование войск, высадка морского десанта и стрельбы по береговым целям с привлечением авиации. Контрольная проверка проводится и во всех военных округах на Северном флоте, включая районы Крайнего Севера, Курильские острова и Камчатку.

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