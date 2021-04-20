Шойгу рассказал об обстановке на юго-западном стратегическом направлении

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ/Вадим Савицкий
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о получении Северным флотом 250 единиц современного вооружения. Об этом сообщает РИА Новости.
"Говоря о Северном флоте, подчеркну, что сегодня он способен обеспечить защиту национальных интересов и военную безопасность государства в Арктике", – сказал Шойгу, отметив, что общая укомплектованность флота составляет 97%.
Кроме того, продолжается переоснащение Северного флота на новые виды оружия. В 2021 году должно быть доставлено 245 единиц современного вооружения. Уже к концу года его доля достигнет 62,3%.
Шойгу уточнил, что ход выполнения планов деятельности Северного флота рассмотрят в ходе заседания коллегии в рамках реализации майских указов Владимира Путина и его поручений по итогам совещаний в Сочи.
Ранее Путин рассказал, что РФ занимается строительством мощнейшего ледокольного флота во всем мире. Он также отметил, что в ближайшие годы движение по Северному морскому пути может стать круглогодичным.
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