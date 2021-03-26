Три российские атомные подлодки совершили уникальный маневр в Арктике

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Три российские атомные подводные лодки одновременно всплыли из-подо льда в Арктике. Такое в истории учений произошло впервые, передает ТАСС.

Об уникальном маневре Владимиру Путину доложил главком ВМФ РФ адмирал Николай Евменов.

"В рамках арктической экспедиции впервые в истории российского Военно-морского флота выполнено всплытие из-подо льда трех атомных подводных лодок в ограниченном районе радиусом 300 метров", – отметил Евменов.

Ранее заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что единый план реализации стратегии развития Арктической зоны до 2035 года должен быть подготовлен в кратчайшие сроки.

Также сообщалось, что министр ВМС США Кеннет Брейтуэйт озвучил планы о патрулировании у границ России в Арктике. По его словам, это необходимо, чтобы препятствовать "наступлению Москвы на Крайнем Севере".

Главным преимуществом США в Арктике министр считает подводные лодки. При этом он подчеркнул, что американским ВМС придется арендовать ледоколы у союзников, в то время как у России есть целый ледокольный флот, а Китай строит такие корабли темпами, с которыми США "не могут сравниться".

