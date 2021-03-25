Медведев предложил оперативно подготовить план реализации стратегии развития Арктики

Фото: ТАСС/пресс-служба Геологического института

Единый план реализации стратегии развития Арктической зоны до 2035 года должен быть подготовлен в кратчайшие сроки, заявил заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев.

"Нужно проработать меры по сохранению экологической стабильности в регионе, его защите от техногенных катастроф, а также подумать над тем, как снизить риски, связанные с изменением климата, адаптировать к ним экономику и инфраструктуру Арктики", – цитирует ТАСС слова Медведева.

Ранее планы о патрулировании у границ России в Арктике озвучил министр ВМС США Кеннет Брейтуэйт. По его словам, это необходимо, чтобы препятствовать "наступлению Москвы на Крайнем Севере". Он также подчеркнул, что в ближайшие годы Штатам придется действовать в Арктике более настойчиво, чтобы оспорить российские и китайские "притязания".

Главным преимуществом США в Арктике министр считает подводные лодки. При этом он подчеркнул, что американским ВМС придется арендовать ледоколы у союзников, в то время как у России есть целый ледокольный флот, а Китай строит такие корабли темпами, с которыми США "не могут сравниться".

