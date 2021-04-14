Путин заявил о строительстве Россией самого мощного ледокольного флота

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Владимир Путин рассказал, что РФ занимается строительством мощнейшего ледокольного флота во всем мире. Об этом сообщает RT.

"Россия занимается строительством самого мощного ледокольного флота, в том числе таких гигантов, как "Лидер", которых еще никогда никто не строил", – пояснил Путин в ходе заседания попечительского совета Русского географического общества.

Он также отметил, что в ближайшие годы движение по Северному морскому пути может стать круглогодичным.

Ранее "Мосводосток" завершил работы по ремонту своего речного флота в межнавигационный период 2020–2021 годов. В затоне Новинки закончился ремонт маломерных судов, который проводили судовые команды.

На корпусах маломерных судов заменили и покрасили обшивку, частично поменяли трубопровод топливной системы, а также отремонтировали подруливающие устройства. В судовых двигательных установках произвели регламентную замену жидкостей и расходных материалов.

Всего заменили около 100 тонн специализированной судовой листовой стали.