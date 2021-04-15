Россиянам раздадут землю в Арктике

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров
Правительство расширит программу "Дальневосточный гектар" на территорию Арктической зоны, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.
"Еще один законопроект направлен на создание дополнительных механизмов государственной поддержки Арктики – распространяем на эти территории программу "Дальневосточный гектар". Об этом просили предприниматели", – отметил он.
Премьер отметил, что оформить землю удастся по упрощенной схеме в короткие сроки.
Мишустин подчеркнул, что важная задача – сохранение традиций и культуры коренных, малочисленных народов Севера, Сибири, Дальнего Востока.
Министрам предстоит рассмотреть законопроект о ведении предпринимательской деятельности в Арктической зоне. Господдержка должна стать более доступной для малого бизнеса.
"Теперь для компаний – резидентов арктической зоны вводятся исключения, которые касаются требования о капитальных вложениях в строительство или модернизацию недвижимости", – отметил премьер.
Он добавил, что изменится требование к будущим резидентам, согласно которому раньше вести деятельность было возможно только в одном муниципальном образовании региона по месту государственной регистрации. Таким образом, чтобы работать в нескольких муниципалитетах, будет достаточно зарегистрироваться на территории Арктической зоны.
Ранее по поручению вице-премьера Юрия Трутнева был подготовлен законопроект, согласно которому россияне могут бесплатно получить земельные участки до одного гектара в российской Арктике. Земля выдается в пользование на пять лет, затем ее необходимо оформить в собственность или долгосрочную аренду. На участке можно построить жилой дом или организовать любую экономическую деятельность.
"Специальный репортаж": "Дальневосточный гектар"
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