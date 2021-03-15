Мишустин поддержал идею предоставления дополнительного "дальневосточного гектара"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Михаил Мишустин поддержал идею предоставления второго "дальневосточного гектара" для граждан, которые уже успешно освоили первый, а также дал поручение профильным ведомствам подготовить предложения по данному вопросу. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

С соответствующей инициативой выступил предприниматель Михаил Утробин, который предложил скорректировать правила предоставления земельного участка в рамках программы "Дальневосточный гектар" при успешном освоении уже предоставленной земли. Мишустин назвал такую идею "правильной".

"Он (предприниматель. – Прим. ред.) сам успешно развивает свое дело – и взял еще 10 гектаров для расширения производства, но уже вне программы. То есть государство помогло его бизнесу на старте, чтобы выйти на путь развития. Это как раз то, ради чего мы запускали все программы. Таким людям, конечно, надо помогать", – заявил Мишустин на совещании с членами правкомиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока.

При этом премьер-министр обратил внимание участников заседания на отсутствие работы по расширению программы.

"Надо расширять возможности программы. Но только у меня один вопрос: почему до сих пор не созданы такие условия и поручение, которое было тогда дано, не выполнено?" – сказал Мишустин.

Он также потребовал от компетентных ведомств оперативно исполнить данное поручение и доложить ему о результатах работы.

Программа "Дальневосточный гектар" дает российским гражданам право на бесплатное получение земельного участка площадью до одного гектара на Дальнем Востоке с обязательным условием его освоения в течение пяти лет.

По словам бывшего министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Козлова, в программу "Дальневосточный гектар" россияне чаще всего вступают ради постройки дома на бесплатном участке.