Мишустин поддержал идею предоставления дополнительного "дальневосточного гектара"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Михаил Мишустин поддержал идею предоставления второго "дальневосточного гектара" для граждан, которые уже успешно освоили первый, а также дал поручение профильным ведомствам подготовить предложения по данному вопросу. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.
С соответствующей инициативой выступил предприниматель Михаил Утробин, который предложил скорректировать правила предоставления земельного участка в рамках программы "Дальневосточный гектар" при успешном освоении уже предоставленной земли. Мишустин назвал такую идею "правильной".
"Он (предприниматель. – Прим. ред.) сам успешно развивает свое дело – и взял еще 10 гектаров для расширения производства, но уже вне программы. То есть государство помогло его бизнесу на старте, чтобы выйти на путь развития. Это как раз то, ради чего мы запускали все программы. Таким людям, конечно, надо помогать", – заявил Мишустин на совещании с членами правкомиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока.
При этом премьер-министр обратил внимание участников заседания на отсутствие работы по расширению программы.
"Надо расширять возможности программы. Но только у меня один вопрос: почему до сих пор не созданы такие условия и поручение, которое было тогда дано, не выполнено?" – сказал Мишустин.
Он также потребовал от компетентных ведомств оперативно исполнить данное поручение и доложить ему о результатах работы.
Программа "Дальневосточный гектар" дает российским гражданам право на бесплатное получение земельного участка площадью до одного гектара на Дальнем Востоке с обязательным условием его освоения в течение пяти лет.
По словам бывшего министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Козлова, в программу "Дальневосточный гектар" россияне чаще всего вступают ради постройки дома на бесплатном участке.
"Специальный репортаж": "Дальневосточный гектар"
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: