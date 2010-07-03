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14:30

Министр рассказал, зачем россияне берут дальневосточный гектар

общество строительство

14:30

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Фото: ТАСС/YAY/Indric

Глава министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов сообщил, что в программу "Дальневосточный гектар" россияне чаще всего вступают ради постройки дома на бесплатном участке. Слова министра приводит News.ru.

"Самое популярное, 54%, – строительство собственного дома. Для нас это ключевой показатель – люди хотят закрепиться на дальневосточной земле", – отметил Козлов, добавив, что в настоящее время его ведомство готовит новый механизм поддержки для этой категории граждан – ипотеку под 2% на 20 лет.

По словам главы Минвостокразвития, еще 23% россиян берут землю под проекты сельского хозяйства, 9% – под рекреационные проекты, по 7% намерены заняться садово-огородным хозяйством и предпринимательством. Всего за три года возможностью воспользовались 70869 человек.

Программа "Дальневосточный гектар" дает российским гражданам право на бесплатное получение земельного участка площадью до одного гектара на Дальнем Востоке с обязательным условием его освоения в течение пяти лет.

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общество строительство

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