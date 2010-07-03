Краснодар и Крымский мост планируют соединить новой трассой

Поделиться в социальных сетях:
Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
Минтранс, Росавтодор и госкомпания "Автодор" обсуждают строительство новой скоростной трассы, которая соединит Краснодар с Крымским мостом. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на осведомленные источники.
По данным издания, новая трасса должна разгрузить трафик. На автомобильной части Крымского моста он уже достиг 36 тысяч автомобилей в сутки.
Отмечается, что две дороги из Краснодара, которые ведут к переправе, уже не справляются с потоком транспорта. Из-за этого возникают заторы.
Согласно планам, новая скоростная трасса будет проходить от пересечения с будущим Дальним западным обходом Краснодара до дороги А-290.
В Минтрансе изданию рассказали, что планируется построить 128 километров новой трассы к 2022 году.
Ранее министр транспорта РФ Евгений Дитрих сообщил, что движение поездов по Крымскому мосту планируют запустить до конца текущего года, работы идут согласно графику.
Мост в Крым из Краснодарского края – самый длинный в России. Его протяженность составляет 19 километров. 15 мая 2018 года Владимир Путин открыл автомобильное движение, проехав по мосту за рулем КамАЗа. Поезда начнут курсировать в конце 2019 года. В июле стало известно о завершении процесса укладки рельсов.
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: