Краснодар и Крымский мост планируют соединить новой трассой

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Минтранс, Росавтодор и госкомпания "Автодор" обсуждают строительство новой скоростной трассы, которая соединит Краснодар с Крымским мостом. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на осведомленные источники.

По данным издания, новая трасса должна разгрузить трафик. На автомобильной части Крымского моста он уже достиг 36 тысяч автомобилей в сутки.

Отмечается, что две дороги из Краснодара, которые ведут к переправе, уже не справляются с потоком транспорта. Из-за этого возникают заторы.

Согласно планам, новая скоростная трасса будет проходить от пересечения с будущим Дальним западным обходом Краснодара до дороги А-290.

В Минтрансе изданию рассказали, что планируется построить 128 километров новой трассы к 2022 году.

Ранее министр транспорта РФ Евгений Дитрих сообщил, что движение поездов по Крымскому мосту планируют запустить до конца текущего года, работы идут согласно графику.

Мост в Крым из Краснодарского края – самый длинный в России. Его протяженность составляет 19 километров. 15 мая 2018 года Владимир Путин открыл автомобильное движение, проехав по мосту за рулем КамАЗа. Поезда начнут курсировать в конце 2019 года. В июле стало известно о завершении процесса укладки рельсов.