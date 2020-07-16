Россияне смогут получить бесплатный участок в Арктике

Фото: ТАСС/Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ

Россияне смогут бесплатно получить земельные участки до одного гектара в арктической зоне РФ. Законопроект подготовлен по поручению вице-премьера Юрия Трутнева, сообщает РИА Новости.

Земля выдается в пользование на пять лет, затем ее необходимо оформить в собственность или долгосрочную аренду. На участке можно построить жилой дом или организовать любую экономическую деятельность.

Для россиян будут доступны участки на сухопутной территории Арктики: в Мурманской области, Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах, а также в 23 муниципальных районах Красноярского края, Архангельской области, республиках Коми и Карелия.

Чукотский автономный округ и арктические муниципалитеты Якутии в этот список не войдут.

В первые полгода реализации проекта право на получение участков в регионе получат местные жители. Затем такая возможность появится у любого гражданина РФ, а также у участников госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом.

Сейчас в арктической зоне России проживает 2,5 миллиона человек, 90% из них живут в крупных городах. Границы многих из них сужаются вследствие оттока населения, при этом базовая инфраструктура сохраняется.

Чтобы не создавать новый закон, было решено внести поправки в федеральный закон № 119 (о "дальневосточном гектаре"). Но у Дальнего Востока и Арктики есть существенные отличия. Например, арктическим регионам планируется установить границы выделения участков таким образом, что разрешенные территории могут захватывать и черту самого города.

Ранее в Арктике зафиксировали нашествие бобров из-за таяния вечной мерзлоты. Анализируя спутниковые снимки Аляски за последние 20 лет, климатологи заметили, что там стало гораздо больше озер.