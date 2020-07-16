Россияне смогут получить бесплатный участок в Арктике

Фото: ТАСС/Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ
Россияне смогут бесплатно получить земельные участки до одного гектара в арктической зоне РФ. Законопроект подготовлен по поручению вице-премьера Юрия Трутнева, сообщает РИА Новости.
Земля выдается в пользование на пять лет, затем ее необходимо оформить в собственность или долгосрочную аренду. На участке можно построить жилой дом или организовать любую экономическую деятельность.
Для россиян будут доступны участки на сухопутной территории Арктики: в Мурманской области, Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах, а также в 23 муниципальных районах Красноярского края, Архангельской области, республиках Коми и Карелия.
Чукотский автономный округ и арктические муниципалитеты Якутии в этот список не войдут.
В первые полгода реализации проекта право на получение участков в регионе получат местные жители. Затем такая возможность появится у любого гражданина РФ, а также у участников госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом.
Сейчас в арктической зоне России проживает 2,5 миллиона человек, 90% из них живут в крупных городах. Границы многих из них сужаются вследствие оттока населения, при этом базовая инфраструктура сохраняется.
Чтобы не создавать новый закон, было решено внести поправки в федеральный закон № 119 (о "дальневосточном гектаре"). Но у Дальнего Востока и Арктики есть существенные отличия. Например, арктическим регионам планируется установить границы выделения участков таким образом, что разрешенные территории могут захватывать и черту самого города.
Ранее в Арктике зафиксировали нашествие бобров из-за таяния вечной мерзлоты. Анализируя спутниковые снимки Аляски за последние 20 лет, климатологи заметили, что там стало гораздо больше озер.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: