Путин назвал придурками считающих Дальний Восток балластом

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Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Владимир Путин выразил уверенность в обширных перспективах развития Дальнего Востока и резко раскритиковал тех, кто считает регион "балластом" для страны.
Выступая на заседании президиума Госсовета по развитию Дальнего Востока в рамках V Восточного экономического форума глава Якутии Айсен Николаев задал вопрос о том, нужен ли Дальний Восток России. Николаев отметил, что "до недавнего времени дальневосточники не были в этом уверены". Более того, по словам главы Якутии, "с высоких трибун порой звучало, что Дальний Восток – это балласт, требующий только льгот и бюджетных вливаний".
Глава государства выразил удивление по поводу слов Николаева, передает "Интерфакс". "Я не знаю, какие придурки так говорили. Не верю", – заявил президент, прервав речь главы Якутии. Когда Николаев пояснил, что это было "четверть века назад", Путин попросил его "говорить о сегодняшнем дне".
Ранее сообщалось, что глава Якутии Айсен Николаев заявил о необходимости принять национальную программу по развитию Дальнего Востока. Он заверил, что действующих нацпроектов недостаточно для выхода региона на среднероссийский уровень развития. По словам Николаева, отставание Дальнего Востока досталось РФ по наследству с советских времен и усугубилось в 1990-е годы.
V Восточный экономический форум (ВЭФ-2019) проходит во Владивостоке с 4 по 6 сентября. Ключевыми темами форума стали экономические и социальные показатели роста региона, а также повышение качества жизни населения.
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