Глава Якутии призвал принять программу развития Дальнего Востока

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В ходе Восточного экономического форума глава Якутии Айсен Николаев заявил о необходимости принятия национальной программы по развитию Дальнего Востока, так как действующих национальных проектов недостаточно для выхода этой территории на среднероссийский уровень развития. Слова руководителя республики приводит RT.

"Базовое отставание, которое было накоплено еще с советских времен, потом усугубилось в 90-е годы, оно критично", – отметил Николаев.

Он также назвал две ключевые задачи, обозначенные в национальной программе по развитию Дальнего Востока. По словам главы Якутии, это постоянное превышение темпов развития экономики над среднероссийским в полтора раза и уровень жизни в каждом дальневосточном регионе к 2025 году выше среднего по России.

Ранее министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов рассказал, зачем россияне берут дальневосточный гектар. По его словам, 54% граждан хотят построить там собственный дом. Еще 23% россиян берут землю под проекты сельского хозяйства, 9% – под рекреационные проекты, по 7% намерены заняться садово-огородным хозяйством и предпринимательством. Всего за три года возможностью воспользовались 70869 человек.