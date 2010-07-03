Россия теряет население – Голикова

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Россия катастрофически теряет население, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с членами научно-образовательного медицинского кластера "Западный". По ее словам, за четыре месяца 2019 года естественная убыль населения в стране составила почти 150 тысяч человек.

Вице-премьер напомнила о двух ключевых национальных целях: это естественный прирост населения и увеличение продолжительности жизни. "Мы катастрофически теряем население страны", – цитирует Голикову ТАСС. За четыре месяца численность населения страны снизилась на 149 тысяч человек. "Это означает, что у нас падает рождаемость и не такими, как нам хотелось бы, темпами снижается смертность", – пояснила вице-премьер.

Как подчеркнула Голикова, многие регионы намеренно занижали показатели смертности от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, а также от внешних причин, например ДТП. "В погоне за качественными показателями очень многие регионы страны показывали лучшую статистику", – отметила вице-премьер.

Ранее Татьяна Голикова сообщила на заседании президентского совета по нацпроектам, что в январе–марте младенческая смертность в России снизилась на 15,7% – до исторического минимума.