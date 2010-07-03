Названы лидеры по приросту населения среди регионов России

Севастополь, Ингушетия и Чечня лидируют в демографическом рейтинге. За последние три года в этих регионах существенно выросла численность населения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование.
Отмечается, что за последние годы в целом выросла численность населения россиян, но динамику сложно охарактеризовать как устойчивую. За 2016-2018 годы россиян стало больше на 236,02 тысячи человек (0,16%), миграционный прирост составил 598,71 тысячи, естественная убыль – 355,13 тысячи. К началу 2019 года население Росси насчитывало более 146,7 миллиона человек.
За эти годы в России отмечается падение рождаемости, опережающее снижение смертности населения, и сокращение притока мигрантов при росте оттока жителей.
Среди регионов России рейтинг по увеличению численности населения возглавил Севастополь: там численность за три года повысилась на 6,46%. На втором месте – Ингушетия (рост на 5,2%), на третьем – Чечня (рост на 4,5%). Также высокими показателями отличились области Ленинградская (рост на 3,88%) и Московская (рост на 3,84%).
Лидерами по миграционному приросту стали Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Краснодарский край. Москва, Санкт-Петербург, Дагестан, Чечня и Ханты-Мансийский АО входят в топ-5 регионов по естественному приросту населения.
Ранее ученые пришли к выводу, что в мире не хватает 23 миллионов женщин. Эталонное соотношение нарушено в 12 странах мира, в которых девочки рождаются реже. Наиболее ярко это выражено в Индии и Китае.
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