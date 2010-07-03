Младенческая смертность в России достигла исторического минимума

Фото: depositphotos/Bork

В России младенческая смертность снизилась в первом квартале нынешнего года на 15,7% – до исторического минимума 4,3 случая на 1000 малышей, заявила вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова на заседании президентского совета по нацпроектам.

Она отметила, что мероприятия по оказанию помощи детям продолжены.

"Младенческая смертность за первый квартал снизилась на 15,7%, достигнув исторического минимума 4,3 на 1000 родившихся, что ниже целевых значений, которые установлены указом к 2024 году", – приводит слова Голиковой ТАСС.

Ранее сообщалось, что за семь лет средняя продолжительность жизни москвичей выросла на 3,7 года – практически до 78 лет. За последние годы в столице почти на треть снизилась младенческая смертность, а показатель смертности населения в трудоспособном возрасте снизился на 28%.