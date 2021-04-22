Корабли ВМФ вышли на учения в Черное море в районе Крыма

Фото: AP/Russian Defense Ministry Press Service

Минобороны анонсировало межвидовые учения с привлечением боевых кораблей и судов Черноморского флота и Каспийской флотилии в районе Крыма, передает ТАСС.

Также в контрольной проверке ВС РФ задействуют подразделения ВДВ, ВВС и ПВО, которые будут дислоцированы на полигоне Опук на полуострове. 22 апреля там пройдет основной этап учений войск Южного военного округа и ВДВ, которые проводились в рамках внезапной проверки боеготовности.

В ведомстве пояснили, что войска уже переброшены в районы сосредоточения, корабли вышли в море, развернуты силы и средства береговых войск. Полигон находится на удалении 60 километров от Феодосии и 40 километров от Керчи. Его возможности позволяют отрабатывать межвидовые задачи.

В частности, будет отрабатываться десантирование войск, высадка морского десанта и стрельбы по береговым целям с привлечением авиации. Контрольная проверка проводится и во всех военных округах на Северном флоте, включая районы Крайнего Севера, Курильские острова и Камчатку.

Представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель ранее заявил, что развертывание сил РФ у границ с Украиной является "крупнейшим в истории".