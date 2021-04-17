В России ответили на претензии НАТО из-за доступа в Черное море

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Беспокойство НАТО о планах России ограничить доступ в Азов и Черное море являются наглостью, завил депутат Госдумы Руслан Бальбек.

"Наглость этих господ потеряла разумные границы: то Крым им отдай, то пролив освободи. Завтра, может, разоружение произвести, чтоб генсека НАТО ублажить? Обойдутся без Азовского моря, пусть в другие порты заходят, а на чужие проливы нечего рот разевать", – сказал Бальбек в беседе с РИА Новости.

Призыв НАТО обеспечить свободу судоходства в Черном море прокомментировал и депутат от крымского региона Михаил Шеремет.

Ранее в МИД Украины выразили протест России по причине закрытия части акватории Черного моря. Позднее официальный представитель НАТО Оана Лунгеску заявила, что альянс обеспокоен планами России ограничить доступ в ряд зон Черного моря. Она призвала соблюдать свободу судоходства.

В ответ Шеремет посоветовал Киеву и странам альянса не нервничать. Он отметил, что Россия действует в рамках национального и международного права.

По данным бюллетеня Управления навигации и океанографии Минобороны, РФ с 24 апреля до 31 октября приостанавливает право мирного прохода через территориальные воды РФ для иностранных военных кораблей и других государственных судов.

Ограничения будут действовать в трех районах Черного моря. В частности, будут закрыты акватории вдоль побережья Крыма, в районе у берегов Керченского полуострова и на участке моря около западной оконечности Крыма.